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Силивёрстов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1884

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1903

Жена: Силивёрстова (Козлова) Матрона Симеоновна

Рождение ребёнка
26.04.1904

Сын: Силивёрстов Афанасий

Мать ребёнка: Силивёрстова (Козлова) Матрона Симеоновна

Рождение ребёнка
30.06.1905

Дочь: (Силивёрстова) Лукия Васильевна

Мать ребёнка: Силивёрстова (Козлова) Матрона Симеоновна

Рождение ребёнка
22.09.1906

Сын: Силивёрстов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Силивёрстова (Козлова) Матрона Симеоновна

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