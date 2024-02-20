Силивёрстов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1903
Рождение ребёнка
26.04.1904
Сын: Силивёрстов Афанасий
Мать ребёнка: Силивёрстова (Козлова) Матрона Симеоновна
Рождение ребёнка
30.06.1905
Дочь: (Силивёрстова) Лукия Васильевна
Мать ребёнка: Силивёрстова (Козлова) Матрона Симеоновна
Рождение ребёнка
22.09.1906
Сын: Силивёрстов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Силивёрстова (Козлова) Матрона Симеоновна