Родомский Ххх — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родомский Ххх

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Растрелина (Воронина) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Родомская (Воронина)) Мария

Мать ребёнка: Растрелина (Воронина) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Родомская) Александра

Мать ребёнка: Растрелина (Воронина) Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Растрелина (Воронина) Анна Андреевна

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