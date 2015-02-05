Uritsky (Дацковская) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Uritsky (Дацковская) Марина

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Место рождения

Russia

Дата рождения

12.04.1956

Дата смерти

05.02.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
18.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Sverdlovsk, Russia
Рождение ребёнка
25.11.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
05.02.2015
Похороны
Неизвестно
Tel-Aviv
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