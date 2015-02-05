Uritsky (Дацковская) Марина
Место рожденияRussia
Дата рождения12.04.1956
Дата смерти05.02.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Russia
Рождение ребёнка
18.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Sverdlovsk, Russia
Рождение ребёнка
25.11.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
05.02.2015
Похороны
Неизвестно
Tel-Aviv