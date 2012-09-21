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Голованова Екатерина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1930

Дата смерти

21.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1930

Отец: Федотов Семен Иванович

Мать: Федотова Анна

Рождение ребёнка
05.02.1956

Дочь: Боголидова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Голованов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
03.12.1959

Дочь: Сазонова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Голованов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
21.09.1963

Сын: Голованов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Голованов Михаил Михайлович

Смерть
21.09.2012
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