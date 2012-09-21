Голованова Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1930
Дата смерти21.09.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1930
Отец: Федотов Семен Иванович
Мать: Федотова Анна
Рождение ребёнка
05.02.1956
Дочь: Боголидова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Голованов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
03.12.1959
Дочь: Сазонова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Голованов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
21.09.1963
Сын: Голованов Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Голованов Михаил Михайлович
Смерть
21.09.2012