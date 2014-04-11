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Воробьев Виктор Васильевич

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Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

08.05.1948

Дата смерти

11.04.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1948

Отец: Воробьев Василий Максимович

Мать: Воробьева Зоя

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
30.07.1974

Дочь: Цурикова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Воробьева Людмила Викторовна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
04.12.1980

Дочь: Стацкевич Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Воробьева Людмила Викторовна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
13.08.1983

Сын: Воробьев Василий Викторович

Мать ребёнка: Воробьева Людмила Викторовна

Ташкент УзССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Людмила Викторовна

Смерть
11.04.2014
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