Воробьев Виктор Васильевич
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рождения08.05.1948
Дата смерти11.04.2014
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1948
Отец: Воробьев Василий Максимович
Мать: Воробьева Зоя
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
30.07.1974
Дочь: Цурикова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Воробьева Людмила Викторовна
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
04.12.1980
Дочь: Стацкевич Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Воробьева Людмила Викторовна
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
13.08.1983
Сын: Воробьев Василий Викторович
Мать ребёнка: Воробьева Людмила Викторовна
Ташкент УзССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.2014