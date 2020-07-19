Миськов Николай Назарович
Место рожденияИркутская область Иркутский район село Олха
Дата рождения26.06.1951
Дата смерти19.07.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миськова Вера Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.07.2020
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область