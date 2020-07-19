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Миськов Николай Назарович

Место рождения

Иркутская область Иркутский район село Олха

Дата рождения

26.06.1951

Дата смерти

19.07.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миськова Вера Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.07.2020
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

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