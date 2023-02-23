Марфа Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Тимофей Петров

Отец ребёнка: Пётр

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Пётр

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Антон Петров

Отец ребёнка: Пётр

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Павел Петров

Отец ребёнка: Пётр

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Пётр

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
13
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр

Смерть
Неизвестно
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