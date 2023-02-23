Марфа Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Тимофей Петров
Отец ребёнка: Пётр
Рождение ребёнка
1838
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Пётр
Рождение ребёнка
1840
Сын: Антон Петров
Отец ребёнка: Пётр
Рождение ребёнка
1842
Сын: Павел Петров
Отец ребёнка: Пётр
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Пётр
Место жительства
1858
13
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр
Смерть
Неизвестно