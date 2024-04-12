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Чевалков Михаил Никитич

Место рождения

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Дата рождения

15.11.1842

Дата смерти

30.06.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1842

Отец: Чевалков Никита Федорович

Мать: Чевалкова Анна Ивановна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Смерть
30.06.1871
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Исполнявший должность церковнослужителя миссии. Найден мертвым по неестественной причине, как подозревается убит, что подтверждено признаками, найденными врачом на освидетельствовании. Погребен во исп... Показать все
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