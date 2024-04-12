Чевалков Михаил Никитич
Место рождения
Дата рождения15.11.1842
Дата смерти30.06.1871
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1842
Отец: Чевалков Никита Федорович
Мать: Чевалкова Анна Ивановна
Смерть
30.06.1871
Исполнявший должность церковнослужителя миссии. Найден мертвым по неестественной причине, как подозревается убит, что подтверждено признаками, найденными врачом на освидетельствовании. Погребен во исп... Показать все