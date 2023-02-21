Юсупаева Узлипат Багатыровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупаева Узлипат Багатыровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Айзанат

Рождение ребёнка
31.05.1195

Дочь: Исмаилова Айзанат Багавутдиновна

Отец ребёнка: Исмаилов Багавутдин Исмаилович

Рождение ребёнка
14.04.1940

Дочь: Юсупаева Мадинат Юсупаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмаилов Алавутдин Багавутдинович

Отец ребёнка: Исмаилов Багавутдин Исмаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмаилов Магомед-Расул Багавутдинович

Отец ребёнка: Исмаилов Багавутдин Исмаилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмаилов Багавутдин Исмаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмаилов Исмаил Багавутдинович

Отец ребёнка: Исмаилов Багавутдин Исмаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юсупаева Майсарат Юсупаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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