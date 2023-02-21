Юсупаева Узлипат Багатыровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Айзанат
Рождение ребёнка
31.05.1195
Дочь: Исмаилова Айзанат Багавутдиновна
Отец ребёнка: Исмаилов Багавутдин Исмаилович
Рождение ребёнка
14.04.1940
Дочь: Юсупаева Мадинат Юсупаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмаилов Алавутдин Багавутдинович
Отец ребёнка: Исмаилов Багавутдин Исмаилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмаилов Магомед-Расул Багавутдинович
Отец ребёнка: Исмаилов Багавутдин Исмаилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмаилов Исмаил Багавутдинович
Отец ребёнка: Исмаилов Багавутдин Исмаилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсупаева Майсарат Юсупаевна
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Смерть
Неизвестно