Великосельская Анна Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти24.04.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Стефан Иванов
Мать: Наталья Васильева
Бракосочетание
08.01.1807
Супруг(-а): Иосиф Петров Великосельский
Рождение ребёнка
18.07.1810
Дочь: Розова (Великосельская) Олимпиада Иосифова
Отец ребёнка: Великосельский Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
03.10.1813
Сын: Алешковский (Великосельский) Евлампий Иосифов
Отец ребёнка: Великосельский Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Алешковский (Великосельский) Петр Иосифов
Отец ребёнка: Великосельский Иосиф Петрович
Смерть
24.04.1843