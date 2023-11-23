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Великосельская Анна Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

24.04.1843

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Стефан Иванов

Мать: Наталья Васильева

Бракосочетание
08.01.1807

Муж: Великосельский Иосиф Петрович

Супруг(-а): Иосиф Петров Великосельский
Рождение ребёнка
18.07.1810

Дочь: Розова (Великосельская) Олимпиада Иосифова

Отец ребёнка: Великосельский Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
03.10.1813

Сын: Алешковский (Великосельский) Евлампий Иосифов

Отец ребёнка: Великосельский Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Алешковский (Великосельский) Петр Иосифов

Отец ребёнка: Великосельский Иосиф Петрович

Смерть
24.04.1843

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