Литвинов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Литвинов Павел Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Иссидор или Устин
Мать ребёнка: - Елена Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Яков
Мать ребёнка: - Елена Стефановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Литвинов Федор/Феодор Николаевич
Мать ребёнка: Неизвестно ?
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Литвинова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Неизвестно ?
Рождение ребёнка
1855
Сын: Литвинов Трифон/Трофим Николаевич
Мать ребёнка: Неизвестно ?
Рождение ребёнка
1858
Сын: Литвинов Борис Николавевич
Мать ребёнка: - Елена Стефановна
Дата рождения 1873 указана примерно. Записана со слов бабушек моим дядей в 1992 году.
Рождение ребёнка
1859
Сын: Литвинов Савелий Николаевич
Мать ребёнка: Неизвестно ?
Смерть
Неизвестно