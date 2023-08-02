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Литвинов Николай Павлович

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Литвинов Павел Андреевич

Мать: не указана

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Иссидор или Устин

Мать ребёнка: - Елена Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Яков

Мать ребёнка: - Елена Стефановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Литвинов Федор/Феодор Николаевич

Мать ребёнка: Неизвестно ?

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Литвинова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Неизвестно ?

Рождение ребёнка
1855

Сын: Литвинов Трифон/Трофим Николаевич

Мать ребёнка: Неизвестно ?

Рождение ребёнка
1858

Сын: Литвинов Борис Николавевич

Мать ребёнка: - Елена Стефановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Дата рождения 1873 указана примерно. Записана со слов бабушек моим дядей в 1992 году.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Литвинов Савелий Николаевич

Мать ребёнка: Неизвестно ?

Смерть
Неизвестно

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