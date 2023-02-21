Николаев Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1902
Дата смерти27.05.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1934
Сын: Николаев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Томсина Мария Степановна
калининская обл
Рождение ребёнка
16.11.1937
Дочь: Герасимова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Томсина Мария Степановна
с.Пельгора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томсина Мария Степановна
Смерть
27.05.1972
с.Пельгора