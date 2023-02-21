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Николаев Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1902

Дата смерти

27.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1934

Сын: Николаев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Томсина Мария Степановна

калининская обл
Рождение ребёнка
16.11.1937

Дочь: Герасимова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Томсина Мария Степановна

с.Пельгора
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томсина Мария Степановна

Смерть
27.05.1972
с.Пельгора
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