Полтавцева Трошина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1958
Рождение ребёнка
10.03.1981
Сын: Полтавцев Илья Александрович
Отец ребёнка: Полтавцев Александр Прокофьевич
Рождение ребёнка
11.07.1987
Сын: Полтавцев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Полтавцев Александр Прокофьевич
Рождение ребёнка
15.03.1989
Дочь: Филатова Полтавцева Евгения Александровна
Отец ребёнка: Полтавцев Александр Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно