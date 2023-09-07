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Полтавцева Трошина Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1958

Отец: Трошин Алексей Степанович

Мать: Трошина Клыгина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
10.03.1981

Сын: Полтавцев Илья Александрович

Отец ребёнка: Полтавцев Александр Прокофьевич

Рождение ребёнка
11.07.1987

Сын: Полтавцев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Полтавцев Александр Прокофьевич

Рождение ребёнка
15.03.1989

Дочь: Филатова Полтавцева Евгения Александровна

Отец ребёнка: Полтавцев Александр Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полтавцев Александр Прокофьевич

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