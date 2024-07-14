Ануфриев Александр Николаевич
Место рожденияУзловая, Тульская область, Самойловский район, Саратовская область
Дата рождения14.04.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Узловая, Тульская область, Самойловский район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1988
Дочь: Ежовкина (Ануфриева) Ирина Александровна
Мать ребёнка: Ануфриева (Щербакова) Лариса Владимировна
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область