Ануфриев Александр Николаевич 14.04.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ануфриев Александр Николаевич

Место рождения

Узловая, Тульская область, Самойловский район, Саратовская область

Дата рождения

14.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Узловая, Тульская область, Самойловский район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ануфриева (Щербакова) Лариса Владимировна

Рождение ребёнка
30.09.1988

Дочь: Ежовкина (Ануфриева) Ирина Александровна

Мать ребёнка: Ануфриева (Щербакова) Лариса Владимировна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

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