Давыдова Пелагея Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Пелагея Моисеевна

Место рождения

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Парасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Давыдов Григорий Филлипович

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Давыдов Григорий Филлипович

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Григорий Филлипович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно
Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
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