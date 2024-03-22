Давыдова Пелагея Моисеевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Парасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Давыдов Григорий Филлипович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Давыдов Григорий Филлипович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно