Валиуллина (Гизатуллина) Фания Насратулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллина (Гизатуллина) Фания Насратулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1943

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1943

Отец: Гизатуллин Насратулла Гизатуллинович

Мать: Гизатуллина Мадина Гильмутдиновна

Рождение ребёнка
14.02.1963

Дочь: Нафикова Миляуша Магафуровна

Отец ребёнка: Валиуллин Магафур Хабибуллович

Кызыл-Баржау, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1964

Дочь: Ямалтдинова Рафиля Магафуровна

Отец ребёнка: Валиуллин Магафур Хабибуллович

Кызыл-Баржау, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1966

Сын: Валиуллин Марат Магафурович

Отец ребёнка: Валиуллин Магафур Хабибуллович

Рождение ребёнка
08.05.1969

Дочь: Гирфатова Лена Магафуровна

Отец ребёнка: Валиуллин Магафур Хабибуллович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1974

Сын: Валиуллин Рустем Магафурович

Отец ребёнка: Валиуллин Магафур Хабибуллович

Рождение ребёнка
18.02.1977

Сын: Валиуллин Булат Магафурович

Отец ребёнка: Валиуллин Магафур Хабибуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиуллин Магафур Хабибуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиуллин Айрат Магафурович

Отец ребёнка: Валиуллин Магафур Хабибуллович

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