Стефан Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Стефан Петрович (1733 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Сандырева Романов-Борисоглебского уезда. Жена его Анна Алексеевна (1735-?). Дети: Михаил, дьячок. Ирина (1764-?) Мар... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Степанова??

Мать ребёнка: Анна Алексеева

с. Вознесенское на Слуде Рыбинского уезда.27 января 1820 года у священника Алексея Космина родилась дочь ФеоктистаВосприемницей была порутчицы Клеопатры Запольской сельца Митинскова дворовая женка Ага... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
диакон | Его отец, священник Рыбинского уезда села Вознесенского на Слуду Алексей Козмин (1788 - уп. 1829гг),он сын диакона Р-Борисоглебского уезда с.Богословского на Погосте Козьмы Иванова (1765 - 18... Показать все
Рождение ребёнка
1757

Сын: Михаил Стефанов

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Михаил Стефанович (1757 — ?) Родился в семье дьякона села Сандырева Романов-Борисоглебского уезда Стефана Петровича. В семинарии не обучался. В 1781 году определен в пономаря к церкви того же села, гр... Показать все
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ирина Стефанова

Мать ребёнка: Анна Алексеева

ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 1295ИР церквей сел Борисоглебского уезда за 1803гл. 18с. Богословское на Погостедиакон Козма Иванов 38жена его Ирина Степанова 38дети:Анна 17Алексей 15Ульяна 13ГАЯО фонд 23... Показать все
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Смерть
Неизвестно

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