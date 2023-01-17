Соляков Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соляков Пётр Васильевич

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Место рождения

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.02.1897

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1928 по 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1937 по 1950
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1950 по 1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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