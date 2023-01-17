Соляков Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1897
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1928 по 1937
Место жительства
С 1937 по 1950
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1950 по 1962
Смерть
1962