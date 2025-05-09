Лукьянцев Степан (Стефан) Иванович 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянцев Степан (Стефан) Иванович

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Место рождения

Антоновка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

1907

Дата смерти

18.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Лукьянцев Иван Семёнович

Мать: Лукьянцева Михалина Ильинична

Антоновка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянцева Евдокия Митроафновна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Лукьянцев Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Лукьянцева Евдокия Митроафновна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Лукьянцев Иван Степанович

Мать ребёнка: Лукьянцева Евдокия Митроафновна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Лукьянцева Любовь Степановна

Мать ребёнка: Лукьянцева Евдокия Митроафновна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Лукьянцева Антонина Степановна

Мать ребёнка: Лукьянцева Евдокия Митроафновна

Призыв на военную службу
22.02.1942
Ранение
28.12.1942
Работа или профессия
1943
Плотник в 44 отдельном дорожно-строительном батальоне
Военная награда
10.03.1944
Медаль "За боевые заслуги" приказом №397 от 23.03.1944
Ранение
06.03.1945
Смерть
18.03.1945
Похоронен в г. Шембуз, Германия

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