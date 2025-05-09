Лукьянцев Степан (Стефан) Иванович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти18.03.1945
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Лукьянцев Фёдор Степанович
Мать ребёнка: Лукьянцева Евдокия Митроафновна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Лукьянцев Иван Степанович
Мать ребёнка: Лукьянцева Евдокия Митроафновна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Лукьянцева Любовь Степановна
Мать ребёнка: Лукьянцева Евдокия Митроафновна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Лукьянцева Антонина Степановна
Мать ребёнка: Лукьянцева Евдокия Митроафновна
Призыв на военную службу
22.02.1942
Ранение
28.12.1942
Работа или профессия
1943
Плотник в 44 отдельном дорожно-строительном батальоне
Военная награда
10.03.1944
Медаль "За боевые заслуги" приказом №397 от 23.03.1944
Ранение
06.03.1945
Смерть
18.03.1945
Похоронен в г. Шембуз, Германия