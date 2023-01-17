Зубарев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Иван Иванович

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Место рождения

д. Косоноговская, д. Ковезинская (Спенцинской стан)

Дата рождения

Вычислено 1636 ст.

Дата смерти

До 1678 ст.

Пол

Мужской

Отец

1603 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1636 ст.

Отец: Зубарев Иван Никитович

Мать: не указана

д. Косоноговская, д. Ковезинская (Спенцинской стан)
Рождение ребёнка
До 1660 ст.

Сын: Зубарев Игнатий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1678 ст.
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