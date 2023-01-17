Зубарев Иван Иванович
Место рожденияд. Косоноговская, д. Ковезинская (Спенцинской стан)
Дата рожденияВычислено 1636 ст.
Дата смертиДо 1678 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1636 ст.
Отец: Зубарев Иван Никитович
Мать: не указана
д. Косоноговская, д. Ковезинская (Спенцинской стан)
Рождение ребёнка
До 1660 ст.
Мать ребёнка: не указана
Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1678 ст.