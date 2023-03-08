Токарева (Шадрина) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Шадрина) Екатерина Васильевна

Место рождения

г. Первоуральск Свердловской обл.

Дата рождения

24.11.1935

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1935

Отец: Шадрин Василий Афанасьевич

Мать: Шадрина Соломия Алимпьевна

г. Первоуральск Свердловской обл.
Бракосочетание
22.08.1964

Муж: Токарев Александр Сергеевич

г. Краснодар
Рождение ребёнка
08.08.1965

Дочь: Никитенко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Токарев Александр Сергеевич

г. Краснодар
Рождение ребёнка
11.03.1971

Дочь: Самойлова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Токарев Александр Сергеевич

г. Краснодар
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