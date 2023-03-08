Токарева (Шадрина) Екатерина Васильевна
Место рожденияг. Первоуральск Свердловской обл.
Дата рождения24.11.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1935
г. Первоуральск Свердловской обл.
Бракосочетание
22.08.1964
г. Краснодар
Рождение ребёнка
08.08.1965
Дочь: Никитенко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Токарев Александр Сергеевич
г. Краснодар
Рождение ребёнка
11.03.1971
Дочь: Самойлова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Токарев Александр Сергеевич
г. Краснодар