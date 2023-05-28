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Евдокия Ивановна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.08.1896 ст.

Дата смерти

12.03.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Смерть
12.03.1896 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.03.1898 Юхновщина крестьянская дочь Евдокия Ивановна Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996B-HFNK?i=269&cat=7... Показать все
Рождение
04.08.1896 ст.

Отец: Логинов Иван Андреевич

Мать: Мария Иосифона

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.08.1896 Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич мать жена Мария Иосифовна Черма крестьянин Дмитрий Иосифович Юхновщина крестьянская девица Евдокия Андреевна (отец Андре... Показать все

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