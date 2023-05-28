Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.08.1896 ст.
Дата смерти12.03.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
12.03.1896 ст.
Афанасьевская церковь 12.03.1898 Юхновщина крестьянская дочь Евдокия Ивановна Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996B-HFNK?i=269&cat=7... Показать все
Рождение
04.08.1896 ст.
Отец: Логинов Иван Андреевич
Мать: Мария Иосифона
Афанасьевская церковь 04.08.1896 Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич мать жена Мария Иосифовна Черма крестьянин Дмитрий Иосифович Юхновщина крестьянская девица Евдокия Андреевна (отец Андре... Показать все