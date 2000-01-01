Колесников Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Федор

Колесников Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1928

Дочь: Ефимова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Агафья

пос.Чукари, Ново-покровский район, Чкаловская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафья

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