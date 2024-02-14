Петрова Анна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Корнилова (Петрова) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Петров Федор Космин
Рождение ребёнка
22.03.1887
Отец ребёнка: Петров Федор Космин
Рождение ребёнка
06.10.1893
Дочь: Петрова Параскева Федорова
Отец ребёнка: Петров Федор Космин
Св-во выдавалось 09 июня 1972г
Рождение ребёнка
23.06.1896
Дочь: Петрова Анна Федорова
Отец ребёнка: Петров Федор Космин
Рождение ребёнка
27.07.1904
Отец ребёнка: Петров Федор Космин
Смерть
Неизвестно