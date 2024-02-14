Петрова Анна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Анна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Корнилова (Петрова) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Петров Федор Космин

Митино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1887

Сын: Петров Гавриил Федоров

Отец ребёнка: Петров Федор Космин

Рождение ребёнка
06.10.1893

Дочь: Петрова Параскева Федорова

Отец ребёнка: Петров Федор Космин

Митино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Св-во выдавалось 09 июня 1972г
Рождение ребёнка
23.06.1896

Дочь: Петрова Анна Федорова

Отец ребёнка: Петров Федор Космин

Митино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.07.1904

Сын: Петров Василий Федоров

Отец ребёнка: Петров Федор Космин

Смерть
Неизвестно

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