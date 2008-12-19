Телык Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телык Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1952

Дата смерти

19.12.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КХ
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1978

Дочь: Телык Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Телык Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
07.11.1986

Сын: Телык Николай Владимирович

Мать ребёнка: Телык Наталья Григорьевна

Смерть
19.12.2008

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