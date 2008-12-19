Телык Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1952
Дата смерти19.12.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1978
Дочь: Телык Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Телык Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
07.11.1986
Сын: Телык Николай Владимирович
Мать ребёнка: Телык Наталья Григорьевна
Смерть
19.12.2008