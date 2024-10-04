Ломать Сила Львов
Место рождения
Дата рождения02.01.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ломоть Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1903 ст.
Дочь: Ломоть Любовь Силовна
Мать ребёнка: Ломоть Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1903 ст.
Сын: Ломоть Филип Силов
Мать ребёнка: Ломоть Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.
Сын: Ломоть Сергей Силов
Мать ребёнка: Ломоть Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1910 ст.
Сын: Ломоть Сила Силов
Мать ребёнка: Ломоть Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
29.12.1912 ст.
Сын: Ломоть Косьма (Кузьма) Силов
Мать ребёнка: Ломоть Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно