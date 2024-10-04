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Ломать Сила Львов

Место рождения

Карабаны, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

02.01.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карабаны, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломоть Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1903 ст.

Дочь: Ломоть Любовь Силовна

Мать ребёнка: Ломоть Ольга Ивановна

Карабаны, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
04.11.1903 ст.

Сын: Ломоть Филип Силов

Мать ребёнка: Ломоть Ольга Ивановна

Карабаны, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.

Сын: Ломоть Сергей Силов

Мать ребёнка: Ломоть Ольга Ивановна

Карабаны, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
14.01.1910 ст.

Сын: Ломоть Сила Силов

Мать ребёнка: Ломоть Ольга Ивановна

Карабаны, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
29.12.1912 ст.

Сын: Ломоть Косьма (Кузьма) Силов

Мать ребёнка: Ломоть Ольга Ивановна

Карабаны, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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