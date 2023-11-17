Стеценко Марта Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стеценко Марта Семеновна

Место рождения

Рыжаны, Володарск Волынский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыжаны, Володарск Волынский район
Рождение ребёнка
1940

Сын: Стеценко Сергей Есипович

Отец ребёнка: Стеценко Иосип Дмитриевич

Рыжаны володарск Волынский район
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Стеценко Елена Есиповна

Отец ребёнка: Стеценко Иосип Дмитриевич

Рыжаны володарск Волынский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стеценко Николай Есипович

Отец ребёнка: Стеценко Иосип Дмитриевич

Рыжаны володарск Волынский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стеценко Иосип Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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