Стеценко Марта Семеновна
Место рожденияРыжаны, Володарск Волынский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Стеценко Иосип Дмитриевич
Рыжаны володарск Волынский район
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Стеценко Елена Есиповна
Отец ребёнка: Стеценко Иосип Дмитриевич
Рыжаны володарск Волынский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стеценко Николай Есипович
Отец ребёнка: Стеценко Иосип Дмитриевич
Рыжаны володарск Волынский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно