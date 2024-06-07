Авдотья Николаева 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авдотья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

24.11.1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
МК 1868 лист
Рождение ребёнка
1828

Сын: Сурков Павел Петров

Отец ребёнка: Сурков Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Суркова) Степанида Петрова

Отец ребёнка: Сурков Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сурков Никита Петров

Отец ребёнка: Сурков Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Суркова) Васса Петрова

Отец ребёнка: Сурков Пётр Яковлев

Байково
Рождение ребёнка
1838

Сын: Сурков Фёдор Петров

Отец ребёнка: Сурков Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
1841

Сын: Сурков Иван Петров

Отец ребёнка: Сурков Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Суркова) Марфа Петрова

Отец ребёнка: Сурков Пётр Яковлев

Смерть
24.11.1868
Байково

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