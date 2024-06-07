Авдотья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти24.11.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
МК 1868 лист
Рождение ребёнка
1828
Сын: Сурков Павел Петров
Отец ребёнка: Сурков Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Суркова) Степанида Петрова
Отец ребёнка: Сурков Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сурков Никита Петров
Отец ребёнка: Сурков Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Суркова) Васса Петрова
Отец ребёнка: Сурков Пётр Яковлев
Байково
Рождение ребёнка
1838
Сын: Сурков Фёдор Петров
Отец ребёнка: Сурков Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Сурков Иван Петров
Отец ребёнка: Сурков Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Суркова) Марфа Петрова
Отец ребёнка: Сурков Пётр Яковлев
Смерть
24.11.1868
Байково