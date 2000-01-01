Питран Донат Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питран Донат Андреевич

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Место рождения

Илуцк

Дата рождения

1893

Дата смерти

19.04.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Питран Андрей

Мать: не указана

Илуцк
Смерть
19.04.1980
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