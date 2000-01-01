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Питран Донат Андреевич
Питран Донат Андреевич
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Место рождения
Илуцк
Дата рождения
1893
Дата смерти
19.04.1980
Пол
Мужской
Отец
Питран Андрей
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Питран Андрей
Мать: не указана
Илуцк
Смерть
19.04.1980
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