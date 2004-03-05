Гыбина (Маркина) Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1918
Дата смерти05.03.2004
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1918
Рождение ребёнка
26.10.1943
Дочь: Федосова Мария Александровна
Отец ребёнка: Гыбин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
07.02.1946
Сын: Гыбин Николай Александрович
Отец ребёнка: Гыбин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
10.07.1949
Сын: Гыбин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Гыбин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
18.08.?
Дочь: Филимонова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Гыбин Александр Андреевич
Смерть
05.03.2004