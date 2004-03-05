Гыбина (Маркина) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гыбина (Маркина) Ольга Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1918

Дата смерти

05.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1918

Отец: Маркин Дмитрий Яковлевич

Мать: Маркина Ольга Афанасьевна

Рождение ребёнка
26.10.1943

Дочь: Федосова Мария Александровна

Отец ребёнка: Гыбин Александр Андреевич

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.02.1946

Сын: Гыбин Николай Александрович

Отец ребёнка: Гыбин Александр Андреевич

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.07.1949

Сын: Гыбин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Гыбин Александр Андреевич

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.08.?

Дочь: Филимонова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Гыбин Александр Андреевич

Смерть
05.03.2004
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