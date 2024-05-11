Вестеров Павел Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти24.05.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вестеров / Vesterian / Vesteri Яков Павлович
Мать ребёнка: Вестерова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1874
Сын: Вестеров / Vesterian / Vesteri / Vesterov Андрей Павлович
Мать ребёнка: Вестерова Мария Ивановна
Vanhamylly / Ванга-Милли Мозинской волости Царскосельского уезда Петербургской губернии
Смерть
24.05.1915
Vanhamylly, / Ванга-милли Мозинской волости Царскосельского уезда Петербургской губернии