Вестеров Павел Корнеевич 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВестеров Павел Корнеевич

Вестеров Павел Корнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

24.05.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вестеров / Vesterian / Vesteri Яков Павлович

Мать ребёнка: Вестерова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.04.1874

Сын: Вестеров / Vesterian / Vesteri / Vesterov Андрей Павлович

Мать ребёнка: Вестерова Мария Ивановна

Vanhamylly / Ванга-Милли Мозинской волости Царскосельского уезда Петербургской губернии
Смерть
24.05.1915
Vanhamylly, / Ванга-милли Мозинской волости Царскосельского уезда Петербургской губернии

Мы используем куки для улучшения работы сайта.