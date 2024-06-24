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Филимонов Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1782 ст.

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1782 ст.

Отец: Филимонов Михаил

Мать: Пелагея Леоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова ?

Место жительства
Неизвестно
Лебёдка, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Филимонова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Филимонова ?

Лебёдка, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Филимонов Прохор Сергеевич

Мать ребёнка: Филимонова ?

Лебёдка, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Филимонов Игнат Сергеевич

Мать ребёнка: Филимонова Дарья

Смерть
До 1850

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