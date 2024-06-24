Филимонов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1782 ст.
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1782 ст.
Отец: Филимонов Михаил
Мать: Пелагея Леоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филимонова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филимонова ?
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Филимонова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Филимонова ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Филимонов Прохор Сергеевич
Мать ребёнка: Филимонова ?
Рождение ребёнка
1821
Сын: Филимонов Игнат Сергеевич
Мать ребёнка: Филимонова Дарья
Смерть
До 1850