Жванко (Дубяга) Мария Трофимовна
Место рожденияУкраина, Полтавская область, Лохвицкий район, село Пески
Дата рождения1874
Дата смерти11.10.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Полтавская область, Лохвицкий район, село Пески
Рождение ребёнка
15.02.1904
Дочь: Бушмина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Жванко Иван Аггеевич
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
11.10.1946