Жванко (Дубяга) Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жванко (Дубяга) Мария Трофимовна

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Место рождения

Украина, Полтавская область, Лохвицкий район, село Пески

Дата рождения

1874

Дата смерти

11.10.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Полтавская область, Лохвицкий район, село Пески
Рождение ребёнка
15.02.1904

Дочь: Бушмина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Жванко Иван Аггеевич

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
11.10.1946
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