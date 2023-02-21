Грудева (Амасийская) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудева (Амасийская) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Грудев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Грудев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Грудев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Грудев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Грудев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Грудев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Грудев Андрей Иванович

Смерть
1878
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