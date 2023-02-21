Грудева (Амасийская) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Грудев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Грудев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Грудев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Грудев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Грудев Андрей Иванович
Смерть
1878