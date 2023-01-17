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Михей Тимофеев

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Место рождения

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Бракосочетание
10.01.1879

Жена: Матрона Сидорова

Рождение ребёнка
10.02.1885

Сын: Дмитрий Михеев

Мать ребёнка: Матрона Сидорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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