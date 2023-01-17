Михей Тимофеев
Место рожденияТульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Бракосочетание
10.01.1879
Жена: Матрона Сидорова
Рождение ребёнка
10.02.1885
Сын: Дмитрий Михеев
Мать ребёнка: Матрона Сидорова
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно