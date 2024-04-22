Афанасенкова (Прокопенкова) Евдокия Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасенкова (Прокопенкова) Евдокия Архиповна

Место рождения

Погост, Елишевская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост, Елишевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1919

Сын: Афанасенков Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Афанасенков Николай Андреевич

деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1922

Сын: Афанасенков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Афанасенков Николай Андреевич

деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасенков Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно
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