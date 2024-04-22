Афанасенкова (Прокопенкова) Евдокия Архиповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Рождение ребёнка
06.09.1919
Сын: Афанасенков Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Афанасенков Николай Андреевич
деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1922
Сын: Афанасенков Иван Николаевич
Отец ребёнка: Афанасенков Николай Андреевич
деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно