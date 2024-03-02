Леонтьева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтьев Иван
Рождение ребёнка
1913
Сын: Леонтьев Георгий Иванович
Отец ребёнка: Леонтьев Иван
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Леонтьев Иван
Рождение ребёнка
1924
Сын: Леонтьев Александр Иванович
Отец ребёнка: Леонтьев Иван
Смерть
Неизвестно