Леонтьева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Иван

Рождение ребёнка
1913

Сын: Леонтьев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван

Рождение ребёнка
1918

Сын: Леонтьев Иван Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван

Рождение ребёнка
1924

Сын: Леонтьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван

Смерть
Неизвестно

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