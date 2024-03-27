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Хамитов Фаттахетдин

Место рождения

д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1865

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Хисамиев Хамит

Мать: 1Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаттахов Садретдин

Мать ребёнка: Бибикамал

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Фаттахова) Зинникамал

Мать ребёнка: Бибикамал

Рождение ребёнка
1902

Сын: Фаттахов Загретдин

Мать ребёнка: Бибикамал

Рождение ребёнка
?.12.1911

Сын: Фаттахов Фахретдин

Мать ребёнка: Бибикамал

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Харисова (Фаттахова) Нурлыбанат

Мать ребёнка: Бибикамал

Смерть
1957

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