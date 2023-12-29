Никольский Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никольская) Галина Константиновна
Мать ребёнка: Никольская (Малюкова) Тамара Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джура (Никольская) Зоя Константиновна
Мать ребёнка: Никольская (Малюкова) Тамара Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно