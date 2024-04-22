Шипицын Савелий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Савелий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Шипицын Григорий Иванов

Мать: Шипицына Маремьяна Борисова

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Шипицына Степанида Савельева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шипицын Лазарь Савельев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Шипицына Аксинья Савельева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Шипицын Матвей Савельев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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