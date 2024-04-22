Шипицын Савелий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Шипицына Степанида Савельева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Шипицына Аксинья Савельева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно