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Счасливцев Фетка
Счасливцев Фетка
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1629
Дата смерти
После 1629
Пол
Мужской
Отец
Счасливцев ?
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1629
Отец:
Счасливцев ?
Мать: не указана
Смерть
После 1629
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