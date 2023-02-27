Перловский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Перловский Леонтий
Мать: (Перловская) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Перловская) Наталья
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844
Сын: Перловский Филипп
Мать ребёнка: (Перловская) Наталья
Рождение ребёнка
1849
Сын: Перловский Василий
Мать ребёнка: (Перловская) Наталья
Смерть
Неизвестно