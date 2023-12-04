Ефремова (Лукоянова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремова (Лукоянова) Мария Сергеевна

Ефремова (Лукоянова) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1985

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1985

Отец: Лукоянов Сергей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.10.2014

Сын: Ефремов Виктор Романович

Отец ребёнка: Ефремов Роман

Рождение ребёнка
06.06.2019

Сын: Ефремов Владимир Романович

Отец ребёнка: Ефремов Роман

Рождение ребёнка
13.11.2022

Сын: Ефремов Александр Романович

Отец ребёнка: Ефремов Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Роман

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close