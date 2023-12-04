Ефремова (Лукоянова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1985
Отец: Лукоянов Сергей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.2014
Отец ребёнка: Ефремов Роман
Рождение ребёнка
06.06.2019
Сын: Ефремов Владимир Романович
Отец ребёнка: Ефремов Роман
Рождение ребёнка
13.11.2022
Сын: Ефремов Александр Романович
Отец ребёнка: Ефремов Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефремов Роман