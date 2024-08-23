Трифонова Пелагея Доримедонтовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Прохор Алексеевич
Отец ребёнка: Трифонов Алексей Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Трифонов Алексей Трифонович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Трифонов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Трифонов Алексей Трифонович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Цыплякова (Сафронова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Трифонов Алексей Трифонович
Смерть
Неизвестно