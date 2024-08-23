Трифонова Пелагея Доримедонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Пелагея Доримедонтовна

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Прохор Алексеевич

Отец ребёнка: Трифонов Алексей Трифонович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Трифонов Алексей Трифонович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Трифонов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Трифонов Алексей Трифонович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Цыплякова (Сафронова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Трифонов Алексей Трифонович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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