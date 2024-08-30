Бесов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБесов Яков

Бесов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бесова Софья Михайловна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Бесов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Бесова Софья Михайловна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Бесова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Бесова Софья Михайловна

Рождение ребёнка
04.03.1909

Дочь: Чуркина Кира Яковлевна

Мать ребёнка: Бесова Софья Михайловна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Данчина Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Бесова Софья Михайловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.