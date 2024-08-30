Бесов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бесова Софья Михайловна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Бесова Софья Михайловна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Бесова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Бесова Софья Михайловна
Рождение ребёнка
04.03.1909
Дочь: Чуркина Кира Яковлевна
Мать ребёнка: Бесова Софья Михайловна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Данчина Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Бесова Софья Михайловна