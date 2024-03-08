Костенко Мисько Женя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1939
Отец: Мисько Михаил
Мать: Мисько Елена
Рождение ребёнка
07.11.1959
Дочь: Орыщенко Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Васищев Владимир
Рождение ребёнка
01.02.1961
Дочь: Тульнева Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Васищев Владимир
Рождение ребёнка
06.11.1964
Дочь: Косинова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Васищев Владимир
Рождение ребёнка
03.03.1983
Дочь: Бондаренко Анна Александровна
Отец ребёнка: Костенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костенко Александр
Смерть
Неизвестно