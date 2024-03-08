Костенко Мисько Женя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостенко Мисько Женя Михайловна

Костенко Мисько Женя Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1939

Отец: Мисько Михаил

Мать: Мисько Елена

Рождение ребёнка
07.11.1959

Дочь: Орыщенко Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Васищев Владимир

Рождение ребёнка
01.02.1961

Дочь: Тульнева Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Васищев Владимир

Рождение ребёнка
06.11.1964

Дочь: Косинова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Васищев Владимир

Рождение ребёнка
03.03.1983

Дочь: Бондаренко Анна Александровна

Отец ребёнка: Костенко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костенко Александр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close