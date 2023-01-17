Дасаева (Енц) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.05.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Дасаева Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Козуб Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Дасаев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
10.05.1955
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область