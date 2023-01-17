Дасаева (Енц) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дасаева (Енц) Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Дасаева Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Козуб Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Дасаев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
10.05.1955
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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