Платонов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.2007

Сын: Платонов Антон Николаевич

Мать ребёнка: Слепцова Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
19.01.2009

Дочь: Платонова Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Слепцова Юлия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепцова Юлия Владимировна

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