Платонов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.2007
Сын: Платонов Антон Николаевич
Мать ребёнка: Слепцова Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
19.01.2009
Дочь: Платонова Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Слепцова Юлия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно