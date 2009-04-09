(Willinger Bernstein) Harriet
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1925
Дата смерти09.04.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1948
Рождение ребёнка
10.04.1951
Рождение ребёнка
03.10.1952
Рождение ребёнка
23.04.1956
Смерть
09.04.2009