(Willinger Bernstein) Harriet — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Willinger Bernstein) Harriet

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1925

Дата смерти

09.04.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Charlow Frank

Рождение ребёнка
10.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Charlow Frank

Рождение ребёнка
03.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Charlow Frank

Рождение ребёнка
23.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Charlow Frank

Смерть
09.04.2009

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