Кузнецов Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1929

Дата смерти

29.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1929

Отец: Кузнецов Иван Тимофеевич

Мать: Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
12.12.1955

Дочь: Глебова Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Гуревич Евгения Леонидовна

Рождение ребёнка
18.07.1961

Сын: Кузнецов Александр Федорович

Мать ребёнка: Кузнецова Гуревич Евгения Леонидовна

Смерть
29.03.1991
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