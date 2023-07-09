Кузнецов Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1929
Дата смерти29.03.1991
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1929
Отец: Кузнецов Иван Тимофеевич
Мать: Александра Гавриловна
Рождение ребёнка
12.12.1955
Дочь: Глебова Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Гуревич Евгения Леонидовна
Рождение ребёнка
18.07.1961
Сын: Кузнецов Александр Федорович
Мать ребёнка: Кузнецова Гуревич Евгения Леонидовна
Смерть
29.03.1991